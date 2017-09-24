〈台北都會〉世大運選手村轉社宅 賴揆盼提早交屋

2017-09-24

原訂108年2月才交屋

〔記者葉冠妤、賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德昨天到林口區視察世大運選手村，關心轉作社會住宅的進度，他表示，若按照原訂計畫，要等到一○八年二月才能交屋，他建議分層、分批申請建照、使用執照，加速社會住宅的進度，並開始啟動招商計畫，同時對交通、景觀衝擊預先規劃。

市府：由北市府1年內完成改建

對此，新北市政府城鄉發展局副局長江志成表示，內政部營建署、新北市政府、台北市政府日前曾共同討論且已有共識，由台北市政府加速改建工程，目標是一年內完工，涉及新北市的行政程序部分，包括建築執照、使用執照申請或都市設計變更審議等，新北市全力配合，必要時專案處理，並邀集相關單位研議交通疏導配套等措施。

建請中央儘快制定承租條件和租金

江志成表示，建議中央儘快制定社會住宅承租條件和租金標準，方便新北市府執行招租與資格審查作業。

賴清德昨天偕同民進黨市籍立委林淑芬、呂孫綾、張宏陸、江永昌、羅致政等人共同視察，賴清德受訪表示，選手村共有卅幾棟、三千多戶，數量龐大，希望提早轉作社會住宅並做好規劃。

賴清德：可採分層分批取得使照

賴清德說，選手村除了原先規劃的社會住宅及社會福利事業，還有國際新創聚落，要充分發揮多元效果，不但照顧弱勢、提供年輕人安身立命之地，也要推動產業創新，未來此處對新創事業有很大幫助。

賴清德表示，從現在到社會住宅完工交屋還有一年多，應該提高效率、加快腳步，他建議可採分層、分批取得建築執照或使用執照，也開始啟動招商相關事宜，對於未來大量人口入住後所產生的環境衝擊也須提早因應，例如新增的公車路線或接駁車都要事先規劃，若規劃得宜，民眾一定很歡迎。

他說，蔡英文總統的社會住宅整體目標是八年蓋廿萬戶，前四年約八萬戶，目前包租代管一年是一萬戶，四年就有四萬戶，進度很順利；至於新建部分，未來四年包括動工跟完工的也高達四萬七千戶，政府有信心達成前四年的社宅目標。