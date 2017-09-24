〈北部〉價格翻倍 特等獎1斤茶52萬元

2017-09-24

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑受全國矚目，舉辦初衷原為精進茶農製茶技藝，經過二十年茶節觀光活動的帶動，大幅提升茶葉的經濟價值、改善茶農收入，但特等獎茶售價近年水漲船高，今年一台斤更要價五十二萬元，農政單位被認為有責任為消費者把關品質。

長年觀察茶賽的茶友楊師昇表示，經過比賽得獎，等同獲得官方「認證」，價格三級跳，像是原本一台斤最多只值五百元的劣質茶，得到「一花」（評鑑排名）最少可以賣到四千元。

許多人出高價買得獎茶，只是認茶葉罐上的標籤、封條，並不懂茶，縣府應徹底檢討現行茶賽制度，避免劣質茶混充進來，才能保障消費者的權益。

北埔茶葉班班長彭國賢說，倘若真有劣質茶得獎，將排擠到所有的入選茶樣，打亂排名順序，對參賽茶農很不公平，消費者更是吃虧；為維護班員權益，他支持縣府大力改革，以膨風茶全國領頭羊的氣魄率先改繳裸茶，並嚴格執行抽樣檢驗農藥和防止非本地茶入侵。

峨眉茶葉班班長徐乾富表示，尊重競賽規則的機制，希望東方美人茶產業朝更好的方向發展。

峨眉鄉農會總幹事郭素玉強調，東方美人茶（膨風茶）多年來已建立品牌和知名度，多數消費者向信賴的特定茶農買茶，若買到不好的茶也會找茶農，茶農不致於投機來砸自己的腳，農會站在輔導立場，也沒必要偏袒誰。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡說，配合農委會優良茶可追蹤追溯系統政策，去年開始推動在比賽茶茶罐標籤加上QR Code設計，消費者用智慧型手機掃描，就能知道獲得什麼等級的獎項及茶菁產地、製茶者，產銷資訊全顯現，讓消費者追查茶的「身分證」，保障權益。