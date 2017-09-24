〈北部〉6座聖蹟亭各具特色 市府安排巡禮

2017-09-24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市共有六座聖蹟亭，除了龍潭聖蹟亭依例舉辦「送聖蹟」祭儀，包括中壢新街聖蹟亭、大溪齋明寺聖蹟亭、大溪蓮座山聖蹟亭、蘆竹五福宮聖蹟亭、龜山大湖聖蹟亭，市府均安排導覽巡禮。

這六座聖蹟亭的形制、材料各有特色且多分布於客家區，反映出客家鄉親注重文化傳承，在建立一個聚落後就帶來聖蹟信仰，並興起「晴耕雨讀」的傳統。

龍潭聖蹟亭創建於清光緒元年（一八七五年），現貌追溯至日治大正十四年（一九二五年），為三層磚石造，一層八角形、二層四方形、三層六角形，規模宏偉、格局完整，石雕精美、洗石子工法精良，中西合璧並保存完整的歷代修建碑文和原始「聖蹟亭捐緣總抄簿」。

中壢新街聖蹟亭建於一九三○年，為三層洗石子磚造，基座為方形、一層八角形，二、三層六角形，近年因道路拓寬和緊鄰新街陸橋，壓縮原有聖蹟亭祭祀空間和完整性，去年七月修復亭身本體、拆除新街陸橋、縮小土地公廟後重現開闊樣貌。

大溪齋明寺聖蹟亭取名敬字亭，創建於清同治五年（一八六六年），為三層四方形的石作仿木結構，手工石製原貌保存，為台灣現存最古老的敬字亭；大溪蓮座山聖蹟亭則取名敬聖亭，創建於日治昭和十一年（一九三六年），為三層四方形磚石造，保存交趾陶名匠林德蚶作品。

蘆竹五福宮聖蹟亭創建於清同治六年（一八六七年），為兩層四方形磚造，是漢人與原住民南崁社合建的敬惜字亭；龜山大湖聖蹟亭創建於日治昭和十年（一九三五年），原為紅磚三層四方形，二○○○年改成石造仿傳統建築後，成為市轄的年輕聖蹟亭。