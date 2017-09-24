〈北部〉全台最大龍潭聖蹟亭 重現古禮送聖蹟

2017-09-24

〔記者李容萍／龍潭報導〕現代人越來越少寫字，市府客家事務局昨天在全國面積最大、規劃最完整的市定古蹟龍潭聖蹟亭舉辦「送聖蹟」祭儀，客家委員會副主委范佐銘、市府秘書長李憲明、客家事務局長蔣絜安等人率老中青三代，以客家三獻禮進行「送聖蹟」祭儀，重現昔日客家鄉親收集字紙至聖蹟亭焚化儀式，期許透過儀式讓大家知道古人的習俗，並喚起對敬字惜紙文化的重視。

蔣絜安表示，早期客家人都會收集字紙至聖蹟亭焚化，再以三獻吉禮恭請河神將字紙灰燼送入大海，象徵漢字文化傳諸四方並充分展現「敬字惜紙」的精神；全國現有一百餘座聖蹟亭中，尚有龍潭、美濃等地會舉行「送聖蹟」祭儀，唯有龍潭「送聖蹟」保有完整客家三獻禮儀式並由公部門主辦。

依據地方耆老及數年前找到的「文光社聖蹟亭祀典字簿」記載，龍潭「送聖蹟」日期為農曆八月三日，為了讓更多民眾參與，從二○一四年起選定農曆八月三日後的第一個假日舉辦，去年開始由客家事務局接手主辦，並結合在地文史團體籌劃相關細節；今年主祭者由在地耆老擔任，儀式禮生則由禮生培訓工作坊訓練的學員擔任，樂生為石門國小國樂社八名師生，由老中青三代共同完成「送聖蹟」祭儀，也象徵世代傳承。

「送聖蹟」祭儀依序將燃燒字紙的灰燼裝袋後，象徵性的送至二板橋投放於河中，其餘灰燼提供聖蹟亭周邊樹木做為有機肥料，不污染河川也響應節能減碳的環保觀念，范佐銘肯定龍潭「送聖蹟」祭儀保有客家三獻禮儀式。

龍潭聖蹟亭也是唯一保有完整三進院落設計的聖蹟亭，今年活動除舉行「送聖蹟」祭儀，為了將「敬字惜紙」文化向下扎根，另安排「送聖蹟禮生培訓工作坊」、「送聖蹟系列校園講座」及「聖蹟亭巡禮導覽」，啟發大家對無形文化資產的重視和保存；活動會場周邊另有拓碑、客家師傅話、一字千金等文字互動遊戲攤位供民眾體驗。

送聖蹟小檔案

「送聖蹟」是尊重文字的習俗祭儀，客家鄉親早年對書寫文字的紙張非常尊敬愛惜，會將寫過的紙張集中，如有污損的紙張洗淨曬乾後才會予以焚化，焚化後的字紙灰燼，在特定日子舉行隆重祭典恭請河神送往大海，完成儀式，部分灰燼投入河中，其餘掩埋土中，象徵漢字文化，傳諸四海。

（資料來源：龍潭地方文史工作者徐鳳園，整理：記者李容萍）