〈中部〉逢甲商圈瓦斯外洩 交管搶修3小時

2017-09-24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家工程公司昨天受僱到逢甲商圈清理排水溝，不慎挖破管線導致大量瓦斯外洩，由於商圈不久前才發生嚴重瓦斯氣爆造成重大傷亡，民眾聞到空氣中瀰漫濃濃的瓦斯味紛紛走避，警方除立即拉起封鎖線交管人車，消防局也緊急布設水線戒護，所幸瓦斯公司派員止漏未釀災。

路面施工挖破管

消防局是在昨天上午十時十六分接獲報案，指逢甲商圈內的西屯路、文華路口發生瓦斯外洩事故，由於今年七月商圈才發生造成三死十三傷慘劇的嚴重瓦斯氣爆案，消防局立即出動人車趕往處理，到場後發現瓦斯外洩地點是在西屯路一家興建中的飯店前路面，立即在周遭布設水線戒護，並通報瓦斯公司派人處理。

同時間警方也在周遭拉起封鎖線進行人車交通管制，提醒民眾勿靠近圍觀，避免發生危險；當地民眾說，稍早看到該飯店前有人在開挖路面施工，不久突然聽到「砰砰」兩聲後，空氣瞬間瀰漫濃濃的瓦斯味，大量瓦斯外洩發出的嘶嘶聲讓人聯想到先前才發生的重大氣爆案，大家隨即奔相走告疏散走避。

未申請開挖最高罰10萬

欣中天然氣公司人員隨後到場處理，養護科股長林俊伸說，已派員開挖確認漏氣點進行止漏作業，影響用戶不多，已無明顯立即危險，下午一點四十一分完全止漏；建設局表示，該住戶委託廠商清理排水溝，未申請開挖許可即進行作業，已影響公共安全，將依法開罰最高十萬元罰鍰，未來並將加強宣導嚴加稽查，避免類似事件再發生。