〈中部〉太平區垃圾山地下水質 市府：無污染疑慮

2017-09-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區新光區段徵收垃圾山清除工程，南工區有害廢棄物就地掩埋，市議員張玉嬿昨日說，市府去年底即未監測地下水質，地方憂心重金屬污染，要求持續監測；市府對此允諾辦理，強調重金屬數據遠低於地下水管制標準，並無污染疑慮。

前太平市公所廿多年沒有垃圾處理場，將垃圾堆積在新光橋附近的高灘地，附近隨後也被民眾非法傾倒，加上新光區段徵收整地挖出的垃圾，數量十分驚人，民眾戲稱為「垃圾山」。縣市合併後，市府編列十一億七千萬元，一○二年底展開清除工程。

南工區有害廢棄物就地掩埋 未開挖

市府說，清除工程分成南、北兩個工區，耗時二年多，清除卅萬噸一般廢棄物、六千噸有害廢棄物，今年三月驗收完成；而南工區有害廢棄物，考量當地原為合法垃圾掩埋場，再次挖出廢棄物，恐造成二次污染，因此覆蓋防水布、覆土植草封存，並復育為環保公園。

張玉嬿表示，雖然地下水監測數據並未超過警戒值，但去年十一月工程結束後，即未持續監測地下水質，誰也不能保證覆蓋垃圾的防水布一定不會破，萬一破了造成污染怎麼辦？民眾非常擔心土壤和水質被污染。

議員要求持續監測地下水質 不能鬆懈

張玉嬿要求地政局持續監測地下水質，絕對不能有一絲鬆懈；市政顧問李文傑、新高里長江姿樺也說，垃圾若不能全部挖掉，至少要永保不會造成污染，贊成蓋公園讓垃圾變黃金，建議以生態工法興建停車場等公共服務設施。

地政局長張治祥表示，南工區測站的監測井仍在，為了確保安全及民眾觀感，後續的地下水質監測，地政局義不容辭。目前以覆蓋防水布、覆土植草封存的方式辦理，循例由建設局接管開闢為環保公園，預計一○八年底前復育完成。

環保局長白智榮指出，避免造成二次污染，南工區不再開挖擾動，七月地下水取樣檢測，鎘鉻銅鉛汞等五項重金屬並無檢出值，另砷、鋅、鎳雖有檢出值，不過都遠低於管制標準，市府會持續依法監測。