〈中部〉泳渡日月潭 10公里男女冠軍出爐

2017-09-24

〔記者謝介裕／南投報導〕被視為日月潭萬人泳渡暖身活動的水上競賽，「第三屆日月潭公開水域游泳錦標賽」昨展開，其中以首度增設的十公里馬拉松組最受注目，男子組由世大運選手卓承齊以一小時四十四分三十七秒奪冠；女子組則由曾婕娟以二小時五十八秒獲得第一名，兩人各獲得兩萬元獎金。

日月潭公開水域游泳錦標賽，區分十公里馬拉松組與五公里組兩個組別，合計有九十二人參賽，昨上午七時二十分，在副縣長陳正昇、中華民國泳協理事長許東雄等人鳴槍後，隨即在伊達邵水域正式展開，男子組選手卓承齊去年蟬連五公里組冠軍，此次挑戰十公里組，依舊如願奪冠。

至於「萬人泳渡三公里挑戰組」活動，昨上午九時許，在朝霧碼頭鳴槍後展開，共有九七二人報名參賽，該組部分泳士一邊游泳、一邊欣賞湖光山色美景，心情輕鬆。

南投縣副縣長陳正昇、中華民國泳協理事長許東雄指出，萬人泳渡活動前，縣府特別規劃游泳錦標賽，了解國際泳協包括亞運、奧運、世大運的相關規定，並與中華民國泳協促成二○一八至二○二一年的世界盃公開水域游泳錦標賽亞洲站在日月潭舉辦，屆時將吸引更多國際頂尖選手來台，讓世界體壇看到美麗的日月潭，不僅為南投觀光注入一股活水，也成為外交突破的新亮點。