〈中部〉紫南宮中秋金雞文化祭 機器人廟公介紹

2017-09-24

說明10月8日「錢母回娘家」活動

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮社寮里紫南宮名叫「阿福」的AI人工智慧機器人，廿三日首度對外亮相，首件任務便是陪同主委莊秋安介紹「紫南宮中秋金雞文化季」活動，其中十月八日「錢母回娘家」活動，歡迎信眾帶各種錢母回來兌換獎品，錢母蒐集愈多獎品愈豐富。

素有「神明銀行」美譽的紫南宮，以供奉土地公及土地婆為主，發放錢母、借發財金，全國聞名，而該宮也把還金的款項用在公益，每年有一萬多名學子受惠。

「阿福」回答提問還能與信徒互動

紫南宮是網友最喜愛造訪打卡的宮廟之一，因應信眾年輕化，廟方引進機器人充當「廟公」，昨日這位機器人廟公「阿福」首度現身，立即被大人、小朋友團團圍住，並好奇心大爆發地丟出一堆問題，「阿福」除了逐一回答以外，有時還會使出「恭喜老爺、賀喜夫人」等撒嬌手法，讓大家哈哈大笑。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，「阿福」來自日本，身高一二一公分、體重二十九公斤，可透過肢體活動關節與人互動，包括握手、舉手或簡易健康操等，胸口平板電腦則是溝通的平台，透過觸控點選便可發布訊息，如早安、你好等各項問候語，讓這位新廟公一上任便有了許多粉絲。

莊秋安也說，目前該機器人放置在遊客服務中心，包括借金、還金等廟內相關作業流程與資料，信眾若有不清楚之處都可向「阿福」洽詢。

今年的中秋金雞文化季活動，內容豐富，包括錢母回娘家、摸金雞蛋送雞年錢母、擲筊送金雞等，相關資料民眾可上紫南宮官網或臉書查詢。