〈中部〉學校設太陽能發電 雲縣152校參與

2017-09-24

減少冷氣使用 改善漏水

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣推動學校太陽能發電有成，已有一百五十二所國中小學，逾八成的學校參與，和台電併聯運轉且穩定供電，總裝置容量一萬兩千兩百八十一千瓦，另雲林科技大學南校區屋頂太陽能發電也即將對外招標。

教育處長梁恩嘉表示，雲林縣每日平均日照發電時數達三．五一小時，高於全國平均值，光電設備發電效益良好，學校參與太陽能發電除了有租金收入外，廠商回饋金部分用來支付學校網路費用，每年也為教育處省下數百萬元的支出。

梁恩嘉也指出，學校在屋頂設置太陽能發電設備，發揮遮陽隔熱效果，一方面可減少學校冷氣使用量，部分教室原有漏水問題，廠商在施做太陽能光電設施時也一併補漏，更有防漏水效果。

全縣總裝置容量 全台居冠

雲林已有一百五十二所國中小學屋頂太陽光電裝置，梁恩嘉強調，未來會持續推動綠能進校園政策，只要有新建築或舊建物翻修，都會將太陽發電考慮在內，希望持續提升裝置容量。

縣府表示，七月為止雲林縣太陽能發電設備總裝置容量已達廿四萬九千餘千瓦，逾全國總容量廿％，居各縣市之冠，雲林縣各校參與屋頂空間設置太陽能發電設備，靈活運用公有建築，且符合分散式發電概念，屬於較為穩定的供電系統，除貼補電力之外也符合綠能發展。

雲科大將釋出南校區屋頂

另，雲林科技大學是國內最早建置屋頂型太陽能發電系統的先驅大學之一，目前北校區屋頂與廠商合作建置太陽能發電系統平均每年可發電五十八萬餘度，提供一百六十五戶家庭一年用電需求，學校也將釋出南校區屋頂，以擴大太陽能發電規模。