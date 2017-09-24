〈中部〉謝鹽祭迎神 洲南鹽場好熱鬧

2017-09-24

重建復晒 邁入第十年

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮洲南鹽場重建復晒今年邁入第十年，已成為國內重要的手工晒鹽產地，昨天鹽場舉辦「謝鹽祭」，迎請台南市永康鹽行天后宮媽祖坐鎮，與在地卿雲廟李府千歲遶境，吸引不少外地遊客參與，瞭解台灣晒鹽史及傳統祭典，一同見證鹽場十週年。

布袋鎮製鹽從公元一八二四年開始，於二○○一年廢晒，嘉縣文化觀光局於二○○八年向國有財產署承租廿公頃荒廢鹽田，委託布袋嘴文化協會經營管理，今年是洲南鹽場重建復晒第十年。

布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵說，洲南鹽場經多年努力，透過傳統晒鹽導覽解說及販售手工鹽商品，前年自有營收超過政府補助，並與森永製菓公司合作推出台灣日晒鹽牛奶糖，受到消費者歡迎，今年政府補助占整體營收比例已降到四十三％，「目標是永續經營」。

蔡炅樵說，過去以自產的手工鹽商品為主，這兩年推「異業結盟」，與理念相符的廠商合作，由廠商使用洲南鹽場手工鹽製作豆豉、蔭油、味噌等商品，台中市旅遊景點「宮原眼科」也有販售鹽場製作的鹽花巧克力。

鹽場原有的老鹽工因年紀大，無法再繼續工作，目前所有晒鹽工作由蔡炅樵及協會員工合力完成，晒鹽工法有其專業性，未來希望招募培訓年輕的「晒鹽工程師」，傳承台灣傳統手工晒鹽產業。