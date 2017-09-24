〈中部〉281公尺微笑曲線 太平雲梯啟用

2017-09-24

午後飄起雲霧 有如走在雲端

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕全國最長單跨景觀吊橋嘉義縣「太平雲梯」昨落成啟用，午後三點飄起雲霧，遊客稱讚：「有如走在雲端宛若騰雲駕霧，很詩情畫意，真的很棒！」嘉義縣長張花冠強調，雲起雲落是雲梯觀光亮點，遊客到此一遊，絕不虛此行。

啟用典禮由張花冠、交通部觀光局副局長陳淑慧、阿里山國家風景區管理處處長馬惠達、立委陳明文、梅山鄉長劉宏文等人共同主持剪綵。

陳明文說，十二年前他擔任嘉義縣縣長任內時，地方人士提出興建觀光吊橋構想，但向中央提計畫，卻被認為是天方夜譚，經鍥而不捨爭取，終於進行規劃，但過程一波三折，並不被看好，所幸不放棄，終於夢想成真，雲梯未來將帶動整個大阿里山區觀光發展。

張花冠表示，雲梯微笑曲線是嘉義觀光計畫中的重要環節，同時也是大阿里山風景區在深度及長度上的延伸，讓來自國內外的旅客感受到嘉義自然樸實的美好，並深刻愛上嘉義，整體觀光產業繁榮可期。

海拔一千公尺 盡賞嘉南平原

雲梯從太平山通往龜山，跨越山谷，海拔一千公尺，全長兩百八十一公尺，嘉南平原美景盡收眼底，雨後天氣晴朗，還可以遠眺澎湖，雲梯設計的後半段為幅度微揚的階梯式吊橋，共有一百六十階，具有一定程度的挑戰性。

網路預購票券 每日限兩千名

阿管處表示，雲梯登梯採網路預購票券，每日限制約兩千名遊客；每週三不營運，其餘開放時間為平日上午九點至下午四點半，假日延長至下午五點半；票價全票一百元，團體及學生票八十元，兒童及銀髮族半票五十元，設籍嘉義縣、市民眾優惠票三十元，梅山鄉民免費。為鼓勵民眾多使用大眾交通工具，預購票券時選擇搭乘太平線公車，享有購票八折優惠。