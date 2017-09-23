〈南部〉台灣設計展將登場 設計師大陣仗宣傳

2017-09-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市主辦的「二○一七台灣設計展」將於九月三十日正式開跑，為串連這次 一主題展區、六衛星展區，以「城市即展場」概念，與設計師團隊合作，在市區設置十八件裝置藝術，除了走訪各主題展區，更能以裝置藝術為串連節點，昨日文化局及參與的設計師群大陣仗宣傳，邀請全國民眾來到探訪府城深具歷史韻味的街道巷弄。

宣傳活動特別選在全美戲院，老戲院以「開幕」形式盛大登場，來自全國各地設計師齊聚一堂，大銀幕播映宣傳影片之外，還有模仿以前戲院內服務生小童販賣點心場景，讓大家體驗「邊看電影、邊吃零食」的古早味。

串連活動之一「與城市共舞—街角裝置藝術」，邀集四十九位設計師，創作出十八件各具特色的裝置藝術作品，除連結各展區及行旅路線，也點綴林百貨、原台南測候所、南門電影書院、原台南地方法院等市區人文景點，透過設計師的巧思，古蹟及市區街角呈現不同的風貌。

例如，位於原台南地方法院的「一群幸福的螞蟻」，由台南高商廣告設計科莫嘉賓主任操刀設計，他認為螞蟻是社會化的昆蟲，有分工、團隊合作的精神，猶如在都市中每日忙碌奔波的市民，希望大家在辛苦工作的片刻，看到如同自己辛勤工作的可愛螞蟻，能稍解緊張的壓力。

文化局表示，今年台灣設計展以「幸福設計在台南」為主題，在成功大學舊圖書館為主題展區，串連藍晒圖文創園區、吳園藝文中心、文創PLUS台南創意中心、台南文化創意產業園區、三二一巷藝術聚落及C-Hub成大創意基地等六大衛星展區，讓幸福設計在這座富涵人文軌跡的府城中盛大綻放，另外規劃四場城市設計論壇，邀請各界專家及民眾，一同探討交流設計及城市發展議題。