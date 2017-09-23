〈南部〉永康第一站 T-Bike崑山科大設站

2017-09-23

第五十三站啟用

〔記者黃文瑜／永康報導〕台南T-Bike租賃站第五十三站設在崑山科大門口，昨日正式啟用，讓鄰近大灣地區的民眾及學生表示上學、買菜都方便！但也有民眾認為站與站之間相隔太遠，「想要我家附近也有T-Bike」！交通局表示，鼓勵民間及企業捐贈，甚至民眾小額集資設站也可以！

台南市代理市長李孟諺在啟用儀式上特別試騎T-Bike並表示，T-Bike於一○五年啟用，至今已超過一年，累積租借已經超過了五十萬人次，市府總共建置五十站T-Bike租賃站，崑山科大T-Bike租賃站由崑山科大捐贈，也是永康區第一個T-Bike租賃站，該站共有二十四輛腳踏車可租借，民眾若想使用T-Bike，可以透過T-Bike App確認租賃站是否有車可借，「說走就走」，達到節能減碳的目的。

有學生開心的說，以後坐火車到學校不用擠公車，也不用麻煩同學來接，可以自己從台南火車後站騎到學校，路程約五公里，上學兼運動，表示非常期待。菜籃族也開心說，以後不用騎機車買菜！

未來目標 500公尺至2公里有1站

「一步一步來」，交通局長林炎成說，未來目標是五百公尺至二公里內就有一座租賃站，因市府資源有限，鼓勵民間捐贈，「資集設站也可以！」大站三十二輛車約一八○萬元，小站二十四輛車約一五六．二萬元，可指定設置地點，捐贈後的管理維修都由市府負責，目前台積電南科廠、嘉南藥理大學及崑山科大，都由民間捐贈，希望學校及企業能共襄盛舉，打造台南低碳城市。