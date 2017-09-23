〈南部〉歷史街區、老屋補助 申請創新高

2017-09-23

共三十八件獲得補助

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年度南市歷史街區暨歷史老屋補助徵選，共有四十八件申請案提出，文化局昨日公布結果有三十八件獲得補助，申請與補助件數皆創下歷來新高，其中有柳營區天主堂、後壁區墨林文物館、將軍區名人吳新榮故居的附屬建築物共三件，各獲得最高補助五十萬元。

三件各獲最高補助五十萬

文化局表示，歷經兩個月謹慎審查，三十八件獲得補助，其中「建物整修類」補助十五件、「文化經營類」補助廿一件、「教育推廣類」補助二件，核定補助總金額四九六萬元。

獲得五十萬元最高額補助案之一的柳營區老屋，是外國傳教士於一九六○年代設計興建的天主堂，八角造型深具特色；原屋主天主教會台南教區已無償提供社區使用多年，協助發展在地農產，經營理念以社區小農作物與加工產品做為公益經營目標。

後壁區老屋則是後壁菁寮老街周邊的傳統民居，原屋主已提供社區開設農村文物館多年，經營墨林文物館與藍染熊手作坊。將軍區申請案則是名人吳新榮故居的附屬建築物，原屋主亦提供給社區發展協會使用，作為「青年共同工作空間」，古厝部分則規劃為「鹽分地帶文化常民展示區」。

文化局表示，值得一提的是，今年申請案件雖仍以中西區最多，但申請案件大幅突破以往，除了柳營、後壁、將軍、白河等區外，下營、善化及南區也都首次有申請案，顯見歷史老屋保存再利用觀念逐漸在全市發酵，不再只集中於商業發展程度較高的區域。

此外，「教育推廣類」自今年起限定位於已公告的府城與鹽水兩大歷史街區中的老屋可申請，共核定補助二件，分別是中西區神農街的台南市文化協會與清水寺街區的銀同社區發展協會所提出的計畫。

文化局表示，從三個由社區組織申請並獲得最高額補助的 案例可發現，年輕人回鄉運用老屋從事社區營造的熱潮方興未艾，而傳統歷史街區更是遍地開花，近年蓬勃發展的正興街、清水寺街、信義街、蝸牛巷等街區，以及安平舊聚落皆有獲補助案例，顯見歷史街區振興政策效應蔓延開來。