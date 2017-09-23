〈南部〉量減價俏 燕巢西施柚頂級1顆賣千元

2017-09-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄西施柚今年因氣候異常，造成產量減少三成，但香甜多汁不受影響，隨著中秋節將至，民眾搶買西施柚，每公斤最高達五百元，一顆二公斤重的西施柚要價一千元。

市府農業局表示，高雄西施柚聞名全國，種植面積大約卅公頃，年產量約五十萬噸，以燕巢區為大宗又最具特色，當地獨特的泥火山地形造就石灰岩土質，孕育出西施柚，被譽為燕巢三寶之一。

西施柚因栽培管理困難，國內種植面積不多，近二年又因氣候異常，造成西施柚減產，去年三颱來襲，產量大減四成，今年雖無颱風攪局，天氣卻是忽冷忽熱，尤其農曆過年後，高溫達卅五度，開花期太熱，結果率不佳，連帶影響收成率。

燕巢區農會指出，燕巢挾著石灰岩土質優勢，加上農民以牛奶經活菌發酵，變成胺基酸做為肥料，再添加鈣、鎂等微量元素，促進西施柚生長、提升口感，不但香甜多汁，連顆粒也比較大，顏色呈粉紅、金黃色，甜度達十一度以上，深受民眾喜愛。

農會指出，西施柚今年每公斤二百元起跳，果實重約六百至八百公克，頂級每公斤高達五百元，果實達一．四公斤以上，若購買一顆二公斤重的西施柚，大概要花費一千元。

農業局科長林鄉薰表示，高雄西施柚品質好、風味獨特，每年只採收一次，原本產量就不多，今年比往年減少三成，堪稱是限量供應，錯過要再等一年，民眾嘗鮮手腳要快。