〈南部〉關山社區媽媽巧思 肥料袋變環保袋

2017-09-23

七月起肥料袋不能再當垃圾袋

〔記者王秀亭／關山報導〕台東縣從七月一日起實施家戶垃圾進垃圾車需使用透明垃圾袋後，原本把肥料袋當垃圾袋使用的農戶，只能閒置在家中，關山鎮親水休閒農業區（簡稱關山休區）會員劉美君發揮巧思，將肥料袋裁剪縫紉後，變成實用的環保袋，社區婦女到菜市場買菜可派上用場，省下不少塑膠袋塑。

關山休區理事長邱志宏表示，關山休區多數會員以務農為主，全鎮稻田面積約一千八百公頃，每期稻作都要施肥，一公頃稻田平均一年要用掉六十包肥料，一年鎮上就會產生超過十萬個肥料袋，以往都拿來當垃圾袋，實施透明垃圾袋政策上路後，造成不少會員的困擾，與其堆在家中，不如環保再利用。

在新福社區種稻兼經營雜貨店的劉美君遂與德高部落媽媽合作，長輩們負責將肥料袋拆線、清洗、曬乾，在收集起來後，剪裁加工，便成為耐用的環保袋，劉美君說，清洗過後的肥料袋乾淨無味道，提供給社區婦女使用，希望鼓勵購物買菜以環保袋取代塑膠袋。

再製利用 護圳活動將送出500個

邱志宏說，關山休區已連續五年利用農閒的十月舉辦「夜訪關山燈火節」，今年將在十月七日「遊龍守護關山圳」達到系列活動最高潮，要號召民眾一起仿早期關山鎮的先人，家戶「出公工、修水圳」，體驗製作護堤用的「石笱」，而年長的社區媽媽們為了感謝參加護圳的民眾，便特製五百個肥料袋做成的小袋子，作為要給參與者的「公工米」包裝，準備送給參加民眾。

劉美君表示，德高部落的媽媽們還在小環保袋縫上阿美族圖騰的提繩，讓民眾吃完「公工米」後可以重覆利用，拿來裝零錢等隨身小物很方便。