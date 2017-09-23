〈南部〉白恐遺書展 教授淚說遲來的愛

2017-09-23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「父親遇難時，我只有五個月大，父女未曾謀面，第一次看到父親遺書，頓時淚流滿面…」，白色恐怖受難者黃溫恭醫師之女黃春蘭教授如此回憶；「遲來的愛：白色恐怖時期政治受難者遺書特展」昨起在屏東縣文化處登場，觀者無不動容。

為讓大眾了解台灣社會得來不易的民主自由人權，文化部所屬國家人權博物館籌備處與屏東縣政府合辦「遲來的愛：白色恐怖時期政治受難者遺書特展」，昨天起在屏東文化處一樓畫廊展出至十月十五日止；展出何川、黃溫恭、黃天、高一生、黃賢忠、王耀勳、郭慶、蔡鐵城、陳振奇、邱興生等十位政治受難者的遺書。

黃溫恭醫師被捕罹難 父女未曾見面

受難者之一前屏東縣春日鄉衛生所主任黃溫恭醫師的女兒、任教於國立高雄海洋科技大學的黃春蘭教授昨天出席開展，她表示，父親黃溫恭是高雄路竹人，留日習醫，是路竹第一位牙醫師，二二八事件後，舉家遷往春日鄉擔任衛生所主任，致力改善當時原住民地區的衛生條件與嬰兒存活率。

女兒58年後才見到遺書 懊惱憤慨

她說，第一次看到父親遺書寫著「最疼愛的春蘭︰妳還在媽媽肚子裡面，我就被捕了。父子不能相識！嗚呼！世間再也沒有比這更淒慘的了…」，頓時淚流滿面，思緒既懊惱又憤慨，一九八七年解嚴至今已三十年，民眾對過去歷史的了解仍流於片段零散，甚至誤解，政府有不可逃避的責任與義務，將歷史正義還給受難者家屬，將歷史真相還給下一代台灣社會。

屏東縣文化處長吳錦發表示，黃溫恭在一九五三年遭槍決前寫下給家人的五封遺書，經過家屬努力不懈查訪，五十八年之後才回到家屬手中，閱讀這些「遲來的愛」字句令人沉重，表示轉型正義的工作猶待努力。

國家人權博物館籌備處杜劍鋒編審表示，特展展出珍貴遺書是政治受難者在備受凌遲的過程或告別世間前，最令人動容的告白與傾訴，期盼這些滿布苦難的書寫，讓社會大眾認識到前輩為理想奉獻的偉大情懷。