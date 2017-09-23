〈南部〉房屋稅徵收率修正提案 邱莉莉、陳朝來槓上

2017-09-23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會定期大會昨日開議，下午議程進行三讀議案第一讀會時，朝野議員針對無黨籍議員陳朝來有關「台南市房屋稅徵收率自治條例」的修正提案針鋒相對，並引發民進黨議員邱莉莉與陳朝來槓上，互批背骨、不要臉。

民進黨團總召李退之、市議員林宜瑾表示，根據上會期請示財政部的結果，財政部回函指該提案與房屋稅的徵收授權範圍未合，也違反規定，要求議會要審慎，因此建議撤案。

陳朝來則表示，他的修正提案屢次被阻擋，但他也要說給市民聽。財政部行文是說要審慎評估，並沒說違反母法。現在賴清德到中央去，民調不再第一名，就是因房屋稅。他要跟台南市民說，「就是你民進黨贊成調漲房屋稅，連續漲三年且回溯十五年，你民進黨很爽」，過去民進黨是標榜要創造福利造福人民，如今要漲也要經過正常程序審查。

邱莉莉發言坦承提高房屋稅確實會帶給執政黨很大的包袱，它必須去承受，賴清德前市長也要概括承受。隨後，她提高音量說，該提案每次要表決就有人衝上主席台、要打架、相罵，「是誰不要讓這件事明理化？」

這時，陳朝來則在座位打斷邱的發言，他嗆說，背離民意會被唾棄、不要臉。邱莉莉則反批，「背骨郎不要說話，選舉時拿著民進黨旗幟，現在卻罵民進黨。」「丟臉的是你，跑票的也是你。我在發言時，請閉觜。」陳則指邱再亂講話，他要提告。

議長裁示 本案暫緩討論

由於氣氛不佳，民進黨團總召李退之提議休息十分鐘。恢復開會後，議員洪玉鳳幫忙打圓場，指這是李市長第一天到議會，不要吵吵鬧鬧，她並附和李退之的建議將該案留待下次討論，經徵詢陳朝來也沒意見。最後，主席、議長賴美惠裁示本案暫緩討論，隨後通過市府明年度總預算交付審查，昨天議程也隨之結束。