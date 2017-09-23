〈南部〉李孟諺議會備詢 允人事不大搬風

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會定期大會昨開議，代理市長李孟諺首次率領一級主管列席備詢，並進行施政總報告。對於議員質疑南市府會不會二、三個月後人事大搬風？李孟諺正面回應說，市府會力求人事穩定，不會有人事大搬風。
代理市長李孟諺上任後，昨首次到議會進行施政報告。民進黨議員呂維胤笑說，「『李市長』聽起來還有點不習慣。」賴惠員則說，李施政報告時一直看稿，顯示有點緊張，但整體表現四平八穩，而且身段柔軟，因此昨天下午會議並沒有什麼火花。 國民黨議員蔡育輝則對李孟諺表現給予高度肯定，強調李孟諺原本就擅於溝通，與議員溝通順暢。
市議員林美燕詢問李孟諺接任市長後感覺怎樣？李孟諺說，「感覺肩膀比較沉重。」
市議員王家貞質詢說，目前市府小內閣在看守期間，要不要承諾在未來二、三個月內，市府人事不會大搬風、棄市民於不顧？也寄望李帶領小內閣做好做滿。
李︰希望有開創和積極性作為
李孟諺表示，市府會力求人事穩定，不會有人事大搬風，他也會全力以赴。他並強調，市府團隊不希望只是看守性質，也希望有一些開創性和積極性的作為來服務市民。
全面調薪？市府︰約聘僱人員也比照
另外，針對軍公教人員調薪三％，多位議員不分黨派為臨時人員請命，要求全面調薪三％。市府則解釋，除公教人員外，約聘僱人員也比照調薪三％；而臨時人員未達基本工資者，政府已調升四．七％至二萬二千元基本工資；而臨時人員原已達基本工資者，也比照公教調薪三％。
市府秘書長吳欣修表示，整個調薪過程，主要是基本工資調整在先，前行政院長林全先宣布調漲基本工資，後來工商團體要求軍公教加薪，之後才有軍公教人員明年調薪三％的政策拍板定案。市府無計畫與其他縣市並進，先提高基本工資後再調薪，這樣就會加七．七％，也不會像別的縣市左手要加薪，右手說要錢。
昨早議長敲槌開議時，共二十九人出席，會議開始十分鐘內，民進黨籍的郭信良、陳秋萍、林志展；國民黨籍的王家貞、李坤煌；無黨籍的莊玉珠、陳朝來、蔡秋蘭也陸續到場，最後在下午三點十四分、會議結束時，開會人數達五十一人。