〈南部〉高雄鼓岩國小設日照中心 家長控欺瞞

2017-09-23

指市府違行政程序 陳情閣揆

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市府與高醫大合作，在大同國小打造全國第一家校園日間照顧中心，受到全國好評；市府乘勝追擊，計畫在甫登上美國大聯盟的棒球好手曾仁和母校—鼓岩國小，設置第二家，卻被家長指控行政程序違法，要求停止並追究失職人員責任。

家長代表強調，曾投書高市府，但回覆很草率，日前官員到校開說明會，仍無法弭平家長怒火，具法律專業的家長撰寫一千五百字陳情書，分別向行政院長賴清德及市長陳菊投訴。

家長們表示，教育局、衛生局與長照業者合作，將鼓岩國小閒置已久的廚房改建為社區日照中心，照顧輕度至中度失能或失智長輩，但相關單位及學校未依行政程序法及長期照顧服務法規定，進行公開聽證、協調、審議及諮詢等程序，長照業者即於八月間開始進入校園施工，家長直到九月初開班親會才知情，嚴重侵害學生、家長與社區居民權益。

家長指出，鼓岩國小是國家指定的棒球基層訓練站，培育出第三位站上美國大聯盟的高雄子弟曾仁和，但預定的日照中心緊鄰棒球場，業者提出的計畫未將兩處妥善區隔，且長輩到校及活動時間跟棒球隊練習時間重疊，屆時棒球很可能傷及長輩。

另外，日照中心前方就是兒童遊戲區，幼兒園與低年級學生奔跑玩耍時，也可能不慎撞倒長輩。

衛生局、教育局及鼓岩國小在九月十九日晚間召開說明會，決定規劃家長及教師分兩梯次，前往大同國小福樂學堂參訪，九月卅日晚上舉辦第二次說明會。

校方：2月就提出 無秘密進行

教育局表示，依據市有財產管理自治條例規定辦理鼓岩國小租借，程序合法。校方則強調，絕無欺瞞及秘密進行，早在今年二月班親會就已提過，市府於七月底、八月初定案後，八月中旬與業者簽約，因暑假聯繫家長不易，所以在開學後的班親會說明。