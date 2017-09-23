〈南部〉日文與漢字姓名對照字庫 原民尋根利器

2017-09-23

屏縣府歷時兩年完成

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣原住民族受時代變遷及政權交替影響，歷經多次更名，在戶籍登記的不同姓名彼此無法串聯，導致失去家譜，屏東縣政府歷時兩年完成日治時期「日文字與漢字姓名對照字庫」，原住民可用中文姓名查閱日文登載的戶籍資料，找回家族的記憶。

縣府民政處長鄭文華表示，日治時期自明治三十九年（民前六年）開始戶口調查，原住民鄉戶口調查簿的原住民姓名，是將族語發音的姓名以日文片假名登載，期間又因日本皇民化政策，昭和年間將日文片假名登載的姓名，改為日本姓名，直至台灣光復後，再次改為中文姓名，經歷兩次改名的原住民，在戶籍登記會有三種不同姓名，各姓名間無法串聯，隨著時間流逝，有人失去家譜、找不到祖先。

縣府透過暑期工讀召募具日文能力或原住民大專院校學生，投入「日治時期原住民鄉日文戶籍資料譯寫數位化」工作，完成全縣原住民鄉日治時期日文戶籍資料的譯寫，建立日文與漢字姓名對照字庫，共建立從一九○五年至一九四五年的二萬七千多筆資料，內容是全國目前最完整。

日治時期戶籍謄本 跨縣市也能申請

字庫結合戶政資訊單一簽入戶籍數位化系統，解決多數人不諳日文而無法順利申請祖先戶籍謄本的困境，也提供戶政人員查調相關戶籍資料的便利性。

霧台鄉魯凱族人啦法告表示，原住民是口傳文化，過去尋根總要問部落老人家，但隨著其記憶模糊，許多家族資料、成員連不起來，如今透過新系統，年輕世代就能完整了解家族的歷史。

屏縣府祕書長邱黃肇崇也是原住民，他表示，已經透過系統，找到自己家族長輩更完整的資料，心中充滿安慰，即日起屏縣原住民能在全國任一戶政事務所，以中文姓名查詢、請領屏縣日治時期日文登載戶籍謄本。