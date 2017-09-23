〈台北都會〉內湖狗公園明開張 狗狗公車增2線

2017-09-23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市繼迎風狗運動公園後第二座狗公園，時隔十一年後，明天（二十四日）將於內湖潭美街正式啟用，取名「潭美毛寶貝快樂公園」，為此，台北市今年試辦的假日友善狗狗公車也將新增中興巴士二七九及光華巴士六八一兩條路線，總計達七條公車路線，這也是台北市目前允許大型狗隻搭乘的大眾運輸交通工具。

隨著飼養犬隻民眾增加，台北市二○○六年起設置迎風狗運動公園以來，去年起，陸續增加華山公園狗活動區、道南河濱公園狗活動區，但依照汽車運輸業管理規則規定，寵物上公眾運輸工具，必須裝在籠子內，且捷運、公車各有不同大小限制，大型犬幾乎無法上車。

因此友善狗狗公車從今年一月起試辦，只要求寵物得牽繩、車上禁止餵食，犬隻上車前要配戴禮貌帶或生理褲等，既有路線包括大都會客運○東路線、台北客運六○四及棕六路線、三重客運二二五路線、首都客運六六九路線公車。

而潭美毛寶貝快樂公園啟用後，友善狗狗公車將新增中興巴士二七九及光華巴士六八一，兩條路線每天各有三班次。中興巴士二七九路線發車時間為例假日上午九點五十五分、下午二點及下午五點；光華巴士六八一路線發車時間為上午八點、上午十點及下午二點，民眾可搭乘至「內湖焚化廠」站下車，步行約五分鐘即可到達潭美毛寶貝快樂公園。