〈台北都會〉老人共餐據點 柯：發展特色再整合

2017-09-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為強化台北市老人共餐據點功能，台北市政府引入各單位資源，讓各據點成為老人家的「樂活中心」。台北市長柯文哲昨出席中正區南門里共餐據點活動，他致詞時表示建立制度需要時間，現階段讓各據點去發展自身特色，不限定要發展些什麼，之後再檢視各據點的優缺點，進行整合。

社會局說明，目前市府目標就是整合各局處相關資源，並引進共餐據點中，除了衛生局安排衛教課程外，未來還有體育局在各區運動中心的師資，讓長者可以在據點進行多元健康促進活動，結合各社區教育大學課程，提供長者更多元的課程，另外，資訊局也安排行動資訊車進入據點，安排長者學習數位3C。

中正區老人共餐據點「小南門區民活動中心」，結合鄰近聯合醫院和平婦幼院區醫療資源，提供超音波、子宮頸抹片篩檢、白內障篩檢等服務。柯文哲昨出席據點共餐活動，還現場體驗眼科檢查服務，並與老人家一起用餐。

柯文哲致詞表示，小南門區民活動中心的共餐據點醫療做得不錯，聯醫可把醫療車開到據點，做各項超音波篩檢，若這些醫療服務做得有效果，就可以用到其他老人共餐據點。

柯指出，目前北市有三二五個共餐據點，應該每個共餐據點發展特色到一個程度，再看哪些特色可以交叉使用；他認為大家要接受一個觀念，很多制度是需要實驗的，每個共餐據點發展各自特色，之後再整合各據點的優缺點。