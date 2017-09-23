〈台北都會〉貓纜中秋星光票 單趟50元玩透透

2017-09-23

26日起連11天 每人每天限購兩張

〔記者黃建豪／台北報導〕中秋佳節將至，台北市貓空纜車今年從九月二十六日（週二）至十月六日（週五）為期十一天，推出中秋特惠「星光票價」，期間每天下午五時過後，貓纜單趟不限站數只要五十元，每人可購買兩張來回搭乘，單人最多可省下一百四十元，邀民眾上山賞月，共享貓空美景。

全長四．○三公里的貓空纜車，共有動物園站、動物園南站、指南宮站、貓空站四個營運站點，去年二月單程票價從最高每趟五十元，漲價至一站七十元、兩站一百元及三站一百二十元。而中秋期間的星光票價，將讓民眾以令人懷念的單趟最高五十元價格，於貓纜動物園站購票後，不限停站次數，一路從山腳逛到山頂，但每人每天限購兩張。

除了九月二十六日至十月六日，下午五時後可購買的星光票價外，十月四日（週三）中秋節當天下午五時至七時，台北捷運公司也會邀請「蜂蜜檸檬樂團」於貓空站的木棧平台進行表演，以樂器演奏和歌唱帶動現場氣氛，為民眾帶來不一樣的中秋音樂夜。

北捷推薦，貓空站山上有不少品茶或風味餐的茶莊餐廳，可享用特色茶餐或品茗鐵觀音好茶；也可前往樟山寺及登高步道散心，或搭乘貓空右線公車，飽覽視野遼闊的美麗月景；而指南宮情人聖地，設有雙心相印的戀人平台、同心鎖、筊杯月娘椅等設施，都是著名賞月景點。

此外，貓空茶情商圈協會，從前年起在貓空推展「封茶」活動，以毛筆在封條紙寫下心願後，在茶罐裡放入茶葉，再用封條將茶罐封起，祈禱心願實現，也能替親近的人將心願裝進茶罐中，為彼此獻上祝福，近年已發展為貓空的特色活動之一。