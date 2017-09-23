〈台北都會〉新法上路1年 除草劑濫用北市首開罰

2017-09-23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕維護環境生態，台北市政府去年訂定「台北市除草劑管理自治條例」，管理除草劑販賣及使用。北市環保局昨指出，該自治條例實施後，即依法進行各項查核及環境稽查，日前查獲首宗違法使用除草劑案件，依法處以土地所有權人五千元罰鍰。

該案在北市南港區鄰近東新街一處埤塘周邊，查到違規使用除草劑，現場植物散發藥劑異味，有污染土壤及鄰近水體，恐怕導致生態破壞，經委託檢測機構檢驗，從植物檢體中驗得高濃度的除草劑主要成分「嘉磷塞」，顯見違規事實明確。

非農業或保護區 不得使用

環保局指出，該土地屬於公園用地，並非實際從事農業生產的農業區或保護區，依法不得使用除草劑，已違反「台北市除草劑管理自治條例」第四條規定，開罰土地所有權人五千元罰鍰，成為該條例實施以來首宗違法遭開罰案件。

市面上常見除草劑包括巴拉刈、固沙草等，國內每年喝農藥自殺者逾半是巴拉刈中毒，且死亡率相當高，而固沙草毒性雖然較低，但易隨著灌溉水流入河川或土壤，造成污染。

「台北市除草劑管理自治條例」自去年九月二日生效，除草劑只能販售給具農民身分者，以落實「源頭管制」除草劑流向，同時只有農業區及保護區做為農業生產的土地可使用除草劑，以確保「農藥農用」。

污染環境 最高可罰5萬元

此外，非農用土地經環保局檢測發現違規使用除草劑者，處五千至五萬元罰鍰，以強化「末端管控」除草劑使用。環保局提醒，北市人口群聚，除草劑違規使用不但污染環境，還會影響人體健康，務必合法使用以免違規受罰。

環保局表示，今年也針對轄內農藥販賣業者廿家、大型公園綠地及河濱公園廿三處、公園維護單位廿九處、購買使用除草劑的農民所有農地十處等進行巡查，皆未發現除草劑濫用情事。