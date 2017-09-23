〈台北都會〉淡水舊公所活化 小作所教做手抄紙

2017-09-23

2年整建開張 成藝文、社福好所在

〔記者葉冠妤／新北報導〕坐落熱鬧淡水老街的淡水舊公所廳舍，變身旅遊中心與咖啡館，不論在地居民與國際遊客都可到此休憩，認識淡水的人文歷史，還可眺望淡水河景；樓上更有讓身心障礙朋友樂活的小作所，提供「文創手抄紙互動體驗」，讓身心障礙者與遊客一起動手做美美的手抄紙，五樓則是市民活動中心。

淡水區公所搬到淡海新市鎮後，舊公所歷經近兩年的活化整建，近期嶄新開張，原本嚴肅的辦公場所，搖身一變成了藝術、人文、休閒與社福的好所在。

新北市長朱立倫表示，淡水可說是最美、最有歷史、古蹟、文化的城市，沿線有紅毛城、海關碼頭等，因此這裡兼顧觀光旅遊、社會福利和市民需求，希望不僅為雙北市民、全國民眾所用，更歡迎國際遊客也能入內駐足、喝杯茶、體驗手抄紙等文創產業。

招收身心障者 與遊客體驗手抄紙

淡水中正小作所主任侯靜雅表示，這裡位置鄰近捷運站及觀光景點，交通便利，也能增加與人群接觸的機會；最特別的是，有別於其他小作所，這裡的小作所提供手抄紙製作體驗，開放部分時段讓民眾或遊客報名參加，遊客只需負擔百元費用，就能在身心障礙員工帶領下製作手抄紙，民眾來淡水不僅能飽覽美景、遙想歷史，更能帶回精緻的手抄紙。

新北市社會局副局長林昭文表示，小作所服務對象為十五歲以上、設籍新北市領有身心障礙手冊或證明的民眾，淡水中正小作所目前已招收八人，最多可有廿人。