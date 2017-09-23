〈台北都會〉文資人力告急 柯拍板增補18人

2017-09-23

估人事費用年增一千五百萬

〔記者蔡亞樺／台北報導〕文資新法上路後，台北市文化局業務大增，人力告急，台北市長柯文哲昨早在市長室會議聽取文化局綜合業務簡報後，拍板同意文化局增聘十八名約聘人力，搶救人力危機，這也是文化局自一○三年組織編修後，最大幅度的增聘員額，預估一年新增一千五百萬元人事費用。

柯文哲日前因文資新法槓上文化部，北市府曾指文化部指定文化資產後，卻不給地方錢及人力支援，呼籲不要只站在高處喊話，但文化部強硬回嗆，已有補助北市府維護費用，還要求北市府新增文資相關單位。

為此柯市府「自救」，將透過提撥人力方式，紓解人力不足的情況。文化局指出，以內部文資科為例，近年文資保存意識高漲、新版文資法新增主管機關應辦理業務、都市更新與文資保存衝突等困境，為因應新法規，組織人力出現前所未有的嚴重失衡現象。

文化局統計，目前北市文化資產數量為台南市的二倍、為台中市的二．五倍，而人員編制卻僅有台南市的六成、台中市的一半，平均每人負擔廿二．一處的文化資產業務，更是台南市的三倍、台中市的五倍以上。

此外，除了新增文資建物需修復，文化館舍也需定期整修，加上博物館、文化館舍、樹木保護業務的資源科，讓文化局大嘆人力嚴重不足。

文化局表示，該人事案向柯文哲爭取二階段進用人力，第一階段救急人力十八名約聘人員，分別增列於文化資產科七名、文化資源科七名，文化建設科四名，預計第二階段再爭取廿名。