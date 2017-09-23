〈台北都會〉放任施工單位欠錢 北市工務局坦承疏失

2017-09-23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市道路施工頻繁，但台北市議員汪志冰發現，儘管台北市政府訂有台北市道路挖掘管理自治條例，工務局仍直接以一份內部簽呈，默許申請施工的單位，保證金等費用可事後繳交，甚至有廠商拖延兩年以上未繳，近三年違法延繳金額高達一千五百多萬元。工務局長彭振聲坦承疏失，承諾將修法杜絕類似情況再次發生。

挖路先交錢 卻默許延繳

汪志冰昨於台北市議會質詢指出，二○○六年頒布的台北市道路挖掘管理自治條例第四條規定，申請挖掘馬路的施工單位，在動工前須先繳交規費、修復費及保證金，才能取得道路挖掘許可證，但新工處發現，逐案發證太耗費人力，法令頒布隔年，就簽准內簽，默許施工單位可事後繳費，使得內簽凌駕自治條例。

議員：高層被蒙鼓裡

汪志冰說，以內簽行事後，等同於這十年的十三萬餘道路施工案，都是違法行事，更因可事後繳費，光是二○一四年至二○一六年，施工單位違法延繳的金額高達一千五百一十一萬元，但內簽不必上呈市長室，所以這樣的違法行為，市府高層都被蒙在鼓裡。

彭振聲坦言，對於自治條例和內簽牴觸，他原本也不清楚，直到今年看到審計處報告後，才發現有這樣的違規情況。

汪志冰痛罵，自治條例沒有規定不能修，但公務部門便宜行事，簡直怠惰到離譜，幾乎沒有一件案子是合乎規定在做事。彭振聲當下也說同意。

新工處：會儘快催繳

新工處長林志峯表示，拖延兩年未繳款的廠商，只是少數個案，將於瞭解情況後，儘快催繳。彭振聲則承諾，今年底前就會針對台北市道路挖掘管理自治條例研擬修法，預計明年下個議會會期，就會將草案送到市議會。