〈台北都會〉道路銑刨廢料回收價差4倍 北市府挨批賤賣

2017-09-23

4年來少收近3千萬元

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市為維護道路，光是今年為了世大運斥資四億元，優化十五條主要幹道，但北市議員戴錫欽昨指出，道路銑刨產生的瀝青混凝土廢料，變賣後可增加市庫收入，但台北市政府同屬工務局的五個機關，廢料販賣價格最高竟差四倍以上，懷疑有圖利特定對象之嫌，且有機關的售價近年大減半，四年來讓市庫少收將近三千萬元，等同變相賤賣市有資產。對此，工務局長彭振聲允諾會改善。

議員質疑圖利特定對象

戴錫欽昨於議會質詢指出，工務局之下的新建工程處、衛生下水道工程處、公園路燈管理處、水利工程處與大地工程處，都會接觸道路銑刨工程，並在事後委請得標業者，將回收的廢料賣給回收廠商，然而廢料回收各機關並沒有公定價格。

單價最高593元 最低147元

以二○一六年來看，每立方公尺廢料，五個機關售價分別是水利處五百八十一元、衛工處五百四十一元、公園處二百卅五元，最低的是新工處，只賣一四七元，最高的大地處賣五九三元，兩者價差四倍，戴錫欽質疑會不會有內神通外鬼的情形、會不會得標業者跟回收廠商有默契，要求價格不要訂太高或太低，讓中間有利可圖，根本無人得知。

戴錫欽更指出，二○一三年新工處的廢料價格，每立方公尺原本賣五四一元，卻逐年下降至去年只賣一四七元，因此從二○一三年至二○一五年，使得市庫收入減少兩千八百九十多萬元。

售價誰訂？ 5官員答不出來

戴錫欽質問，廢料的售價到底是誰在訂？站在質詢台上的五位官員都答不出來，一路從工務局長、新工處長、科長，最後問到股長，才得知新工處廢料的售價，是由局處各同仁到市場訪價，並取最高值，因此新工處的廢料售價才會逐年砍半。

工務局長允諾 一定徹底改善

這讓戴錫欽忍不住斥責，同樣的東西怎麼能有這樣的價差。戴要求，往後道路銑刨後的瀝青混凝土廢料，販賣時除了要附證明外，還得找到合格廠商，並將合約送交發包單位，有公正的參考依據才會客觀。彭振聲答應，各局處一定會徹底改善。