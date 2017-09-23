〈台北都會〉新北公園禁烤肉 僅新莊水源地公園開放

2017-09-23

〔記者翁聿煌／新北報導〕中秋節即將來臨，全家烤肉樂無窮，但是在騎樓或是河堤、社區公園烤肉都有造成污染之虞，或是其他相關限制，新北市環保局稽查發言人、科長孫忠偉提醒民眾，每年都有民眾投訴，因樓下或隔壁鄰居烤肉煙太嗆，影響到居家生活，盼大家互相尊重體諒。

高灘地僅開放樹林原住民主題公園河岸

中秋節快到了，新北市能烤肉的公共區域不多，水利局副局長諶錫輝說，河岸高灘地不鼓勵民眾烤肉，避免造成污染，尤其以往民眾多聚集河堤上或橋下烤肉，容易發生危險，請民眾不要生火，唯一開放地點是樹林原住民主題部落公園的河岸。

綠美化環境景觀處長謝宏偉說，新北市的公園綠地長期以來不開放供民眾生火及烤肉，以免造成危險及污染，唯一開放處為新莊的水源地公園。

孫忠偉說，烤肉產生的濃煙易干擾鄰居，環保局每年在中秋節前後都會接到投訴，尤其民眾在公共區域烤肉，要注意事後清理，否則會被依「廢棄物清理法」罰鍰。

新北市近郊新店文山農場設有烤肉區，民眾可以放心烤肉、賞月。文山農場場長尤吉利說，十五日起一個月，農場推出烤肉優惠方案，讓大家盡興烤肉。

文山農場是大台北地區市民的後花園，位於新店烏來風景線上，園區有三座烤肉屋，每座可容納約兩百人，夜晚可在草原欣賞美麗的中秋月圓星空、遠眺101和大台北夜景。