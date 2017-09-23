〈台北都會〉平溪中秋首放天燈 環團憂衝擊生態

2017-09-23

質疑假發展觀光擴大活動規模

〔記者賴筱桐／新北報導〕有別於以往新北市平溪天燈節在農曆春節期間舉辦，市府今年在中秋節加場，引發環保團體不滿，質疑市府以發展觀光為訴求，擴大天燈活動規模，恐造成嚴重生態浩劫。觀光旅遊局回應，活動只是調整時間，沒有增加場次，方便遊客規劃假期，拉長地方觀光效益。

土城護樹者聯盟成員洪郁凱質疑說，放天燈造成環境污染與生態衝擊，引發森林大火危機，向來有環保爭議，每年過年辦活動就算了，現在中秋節也要放天燈，市府名為發展地方特色，不斷擴張活動規模，把天燈行銷至國外，邀外籍朋友參與，鬧國際笑話。

樹黨黨主席潘翰疆指出，平溪擁有豐富的生態資源和保育類物種，天燈殘骸掛在山谷、掉落溪流，人力難以清除，引發生態浩劫，燃燒的天燈有如不定時炸彈四處飄散，恐釀火災，市府不但不反省，還把天燈活動擴展到中秋節。他認為，平溪不是只有天燈產業，生態、人文、礦業才是當地最珍貴的資產。

不增場次 方便遊客提前規劃假期

觀光旅遊局專門委員陳靜芳回應，考量過年期間交通管制影響，今年市府在取得地方共識後，調整天燈節辦理時間，分別在元宵節、中秋節各辦一場，另一場小型活動由商圈自辦，方便國內外遊客提前規劃假期，在不增加活動場次下，拉長地方觀光效益。

陳靜芳表示，平溪今年首度列入國際遊客最喜愛的台灣十大景點第三名，天燈成為台灣重要文化節慶活動，為維護環境，天燈活動結束後，市府和地方合作淨山，執行回收機制。她強調，市府不只宣傳平溪天燈產業，近年舉辦小旅行，每年開放四千至五千個名額，推廣平溪自然生態、特色步道及人文歷史，希望兼顧環保與觀光經濟發展。

活絡平溪經濟 地方近年重視環保

平溪魅力商圈前理事長王瑞瑜認為，煤礦產業沒落後，數十年來居民仰賴天燈產業生活，天燈活動吸引各地遊客到訪，活絡小鎮經濟，近年地方重視環保，全面回收紙張和竹架，若環保團體有更好的建議或替代方案，歡迎提出討論，不要一味批評。