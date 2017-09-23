〈北部〉原住民威而鋼 農改場推廣樹豆

2017-09-23

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮阿美族的傳統作物「樹豆」，一般人並不熟悉，但被老一輩族視為「威而鋼」，花蓮農改場多年研究後視為潛力作物，將協助推廣並進行品種保存及改良，讓樹豆成為花蓮的原住民特色作物。

花蓮農改場指出，原住民部落因未受人為破壞，天然環境保留豐富的原住民特色作物，但隨著時間轉變，部落漢化與青年人口外移情形日益嚴重，導致部落特色農產業逐漸凋零，近五年來積極協助恢復原鄉特色作物復耕與建立部落的農產業，特別成立原住民農業研究室，進行原鄉部落特色作物的種原蒐集及保存、栽培技術研發及品種的改良等工作，目前鎖定具有特色的樹豆來發展。

阿美族馬將說，小時候曾好奇長輩為何都不會累？偷偷看他們吃什麼補身，發現最多的是煮一鍋樹豆山豬肉湯，長大後才知道樹豆加上山豬骨頭熬煮，能增強體力與耐力，有人稱為「勇士湯」，但很多人常竊笑「比威而鋼還有用」。

也有人當炒菜配料，或直接當茶飲泡來喝，樹豆中藥藥理為「甘微酸，性溫，無毒」，含澱粉及蛋白質，有清熱解毒、補中益氣、利尿消食等效果。

花蓮農改場表示，根據研究發現，主要是樹豆營養成分中，含有高量的鋅及不少礦物質，對於攝護腺及胰臟有幫助，可以說是阿美族的保健食品。