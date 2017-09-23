〈北部〉風災救單親媽 他倆蹦米香續情緣

2017-09-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕原在台北做黑手的許智傑，七年前的梅姬風災，拉了宜蘭縣蘇澳鎮名產店單親媽媽施惠萍一把，救了她一命，之後一起在宜蘭販賣起兩人都愛吃的「蹦米香」，每月免費送米香到幼兒園，雙方準備步入禮堂，當年的偶遇，意外牽引出可貴情緣。

四十六歲的許智傑，過去在台北從事汽車改裝工作，民國九十九年十月二十一日，單身的他獨自開車環島，為自己提前慶生，抵達蘇澳鎮施惠萍經營的名產店購物，遭逢梅姬颱風登陸，遇上當地史上最嚴重的水災。

許智傑到施惠萍的名產店購完物，離開之際，外頭掀起狂風暴雨，就近返回名產店避難，突然間，大水沖進店裡，許及時拉著施小姐上二樓，施惠萍泡水發高燒，店面也因水災毀於一旦，她有三個小孩要養，不知如何是好。

許智傑看到無助的單親母親非常同情，用心照顧生病的施惠萍，並協助重建店面，改賣「蹦米香」，一做就是七年，雙方日久生情，有感於這段期間受到很多人幫忙，生意穩定後開始做公益，一○一年起把做好的「蹦米香」送到幼兒園給孩子吃，同時巡迴國小校園辦理「蹦米香」體驗課程。

為了紀念受災卻拉近彼此距離的那一天，每月二十一日，定期送「蹦米香」去幼兒園，已送過十二所，施惠萍說，很珍惜目前的一切；許智傑則說，結識小他六歲的施惠萍，一開始基於同情而幫忙，後來慢慢感受到家庭幸福感，計畫攜手共度下半輩子，也要繼續送米香給幼兒園回饋社會。