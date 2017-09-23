〈北部〉天空步道夯 豐濱擬設臨時停車場

2017-09-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮親不知子海上古道自今年七月試營運以來，二個多月已吸引近廿萬人參觀，門票收益約一千三百多萬元，不過因「天空步道」園區內停車場容量不足，不僅造成交通動線混亂，民眾更常占用路肩違規停車，公路總局及豐濱鄉公所有意設置臨時停車場，並以接駁方式載運遊客，盼能有效紓解人潮及車流量。

11月正式開幕前 進行設施改善

風靡全台的花蓮親不知子海上古道，短短二個月試營運期間，接連發生古道強化玻璃遭人惡意破壞及新機隧道商店徒步區的地面強化玻璃燈箱連破十六片，導致遊客「心驚驚」，安全性一度遭到民眾質疑；豐濱鄉公所預計在十一月正式開幕前，將會整體進行軟硬體設施改善，確保遊客安全。

試營運期間，因園區停車場腹地不大，最多僅能容納十八輛遊覽車、卅輛小客車及五十輛機車，加上出入口處緊鄰新豐隧道左側臨海舊道，除造成交通動線不良外，民眾更常在台十一線上違規停車，經公路總局、警方及鄉公所研議後，決定設置臨時停車場接駁遊客往返園區。

招標委外經營 採接駁方式

豐濱鄉公所秘書林慶龍說，假日最高紀錄單天共有六十多輛遊覽車及一千輛小客車陸續進出園區，因停車空間不足，為維護民眾的遊憩品質及確保行車安全，公路總局暫定提供磯崎海水浴場或新社、磯崎國小等腹地較廣的空間設置臨時停車場。

他強調，原停車費用遊覽車一百五十元、小客車五十元、機車廿元，未來若改為臨時停車場停車接駁方式後，除打算招標委外經營外，另民眾不用再負擔停車費用，將有意改以人頭方式酌收部分接駁費，希望能紓解車流量，提升民眾遊憩品質。

公路總局花蓮工務段長沈清瑞說，在尚未設置臨時停車場前，已委請警方加強巡邏並對違規車輛進行宣導與取締，並由鄉公所於連假期間加派人員疏導車流，公路總局也會盡快在相關出入口設置實體槽化島及禁止左、右轉標誌，並繪製「禁止停車線」、增設三色車輛管制號誌與回復式交通桿，優先改善車流進出動線等問題。