〈北部〉宜蘭金牌農村 員山內城、枕山列特優

2017-09-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣金牌農村競賽，員山鄉內城及枕山社區分別摘下特優獎，將代表宜縣參加農委會水土保持局舉辦的全國賽，代理縣長吳澤成說，農村人口老化，務農環境大不如前，政府啟動農村再造，看到縣內農村型社區認真執行，由下而上凝聚共識，讓人感動。

宜蘭縣政府今年首度舉辦金牌農村競賽，被評選為特優獎的社區，將參加水保局辦理的複賽，所有獲獎社區昨天在縣府接獲頒獎表揚。

內城鐵牛導覽車 吸引遊客

內城社區是靠山農村，以俗稱「力阿卡」的傳統鐵牛車當社造主題，近幾年來，青壯人口嚴重外流，民國九十四年，社區把老舊耕耘機加以整修，後方加掛車廂，設計成「力阿卡」，轉型為觀光導覽車，吸引大批遊客體驗，為村民帶來收入，讓原本凋敝的社區注入新活力，以嶄新風貌再出發。

枕山整建望龍埤 營造亮點

至於枕山社區的望龍埤，曾是偶像劇「下一站，幸福」拍攝地點，嘗到走紅滋味後，遊客激增；望龍埤是灌溉湖泊，七十年代曾經乾涸，在地方人士努力下，逐漸恢復生機，成為縣內觀光亮點。

枕山社區也被譽為「百果山」，種植蓮霧、芭樂、竹筍等蔬果，是知名休閒農業區，社區永續發展，歸功於當地居民通力合作，成為獲獎重要關鍵。

此外，壯圍鄉後埤社區獲得優等獎，冬山鄉中山社區頭等獎，員山鄉結頭份社區、礁溪鄉龍潭村佳作獎；吳澤成說，宜蘭縣「農村再生」工程由下而上執行，居民自主推動功不可沒，縣府會盡全力繼續輔導，協助更多農村重獲新生。