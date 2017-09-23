〈北部〉副總統訪竹市長照據點 了解科技照護

2017-09-23

〔記者王駿杰／竹市報導〕政府推動長照政策，副總統陳建仁昨天到新竹市香村社區發展協會，藉由視訊互動了解科技型長者照護模式，場面溫馨；隨後又前往喜憨兒烘培餐廳訪視，為身障孩子加油打氣。

陳建仁說，總統蔡英文將長照做為主要推動目標，透過各政府部門間的合作，建構長照體系，讓老人在經濟、健康、生活三方面，都能得到適當照顧，打造長照二．○的黃金鐵三角，達到健康老化、在地老化及活躍老化的願景。

陳建仁說，目前新竹市政府積極打造長照服務據點，提供長輩們「看得到、找得到、用得到」也「付得起」的照護服務。

新竹市長林智堅說，新竹市六十五歲以上市民約有四萬八千四百多人，占全市人口的十一％，他上任後積極配合中央推動長照二．○，去年至今陸續在北區、香山區、東區設置「一A─二B─五C」長照據點，並結合科技，引進視訊服務，創下全國首例「視訊任意門」，全方位照顧長輩。

陳建仁昨天觀賞市府推動的智慧長照成果影片，也觀摩「視訊任意門秘書」，了解如何透過視訊裝置與長輩們進行互動交流，並與社區長輩共進午餐，體驗共餐食堂的成果。

陳建仁隨後轉往喜憨兒烘焙餐廳參觀，聽取董事長蕭淑珍介紹餐廳成立緣起與經營成果，並與憨兒共同製作中秋特餐「月餅健康蔬食沙拉」，邀民眾一起做公益。