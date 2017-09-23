〈北部〉竹市明年初續辦 國一女打ＨＰＶ疫苗

2017-09-23

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市自民國九十九年起對國一女學生免費施打ＨＰＶ（人類乳突病毒）疫苗防癌，今年突喊卡，顏政德等多名市議員認為已影響約二千四百名女學生權益，之前連署提案建請市府追加預算或以第二預備金支應續打，昨天在議會臨時會再度提案要求延續這項政策。

市府表示，已在明年度預算編列相關費用，議會審議通過後，明年初即可施打。

市府財政處長李世珍說，市府今年未編列免費施打ＨＰＶ疫苗預算，是因中央（國民健康署）原本有編列相關預算，但在送審立法院時被凍結，市府已在明年度預算編列相關費用，等十月送議會定期會審議通過後，發包程序就可進行。

新竹市衛生局代理局長楊清媚說，ＨＰＶ疫苗可預防子宮頸癌、陰道癌及肛門癌，國民健康署通知縣市政府要編列免費施打ＨＰＶ疫苗預算，衛生局配合中央政策，因此今年未再編列預算，但中央後來行文說要等立法院審議通過後才能施行。

楊清媚說，衛生局已編列一千一百六十二萬八千元疫苗款項納入明年度預算中，今年九月入學的國一女學生將能在明年初打到疫苗，權益不會受損。

市議員顏政德、陳治雄昨天在議會臨時會提案，要求市府延續這項政策，獲多名議員連署。議長謝文進在徵詢與會議員沒有異議後宣布照案通過，送請市府參考辦理。

顏政德、陳治雄表示，好的政策就應該延續，接到很多市民反映為什麼今年沒有施打；市議員張祖琰說，這種事不能耽擱，該做的不要拖。

市議員曾資程認為，市府如果能用中央的錢就用中央的，如果中央的錢一直被凍結，對於還沒有施打的但已承諾補施打的學生權益也不會受損。