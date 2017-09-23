〈北部〉爭取3年 南庄部落聯外道改善動土

2017-09-23

逢大雨即崩塌 出入受阻

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉有原住民賽夏族、泰雅族人，原住民們大多仰賴高山農作為主要經濟收入來源，但高山部落聯外道路，三不五時因風災豪雨發生崩塌，南庄鄉公所於三年前開始爭取苗二十一線十三公里處至苗農庄三○一號道路改善工程，方便部落居民出入以及運送賴以維生的農產，昨天動土。

獲原民會補助3千萬元

南庄鄉長賴盛為指出，鄉公所在三年前就開始積極爭取這項改善工程，終於在今年獲得原民會點頭補助，工程款總共三千萬元，預計明年三月中旬完工，完工後，將有助於改善南庄鄉東河村鹿山、鹿湖、比林溪、鹿場等部落居民的聯外交通。

預計明年3月中旬完工

賴盛為表示，高山道路只要遇到大雨，容易發生崩塌狀況，加上今年梅雨季期間鋒面常挾帶豐沛雨量，造成山區道路落石、路基流失、邊坡滑落等情形，而且就算道路搶通，路面也是凹凸不平；鄉公所今年全鄉編列一百五十萬元的災害搶修開口合約經費，全數都是花在東河村的部落道路復舊工程。

由於這些山區部落，是高山蔬菜、甜柿等農產主要產區，一旦道路坍方或落石，就必須封閉，農產無法運送出去，也影響生計，部落居民叫苦連天。

居民表示，每逢雨季，大家就提心吊膽，除了道路可能因大雨不斷，路基流失導致坍方，甚至不時有巨石掉落，嚴重影響通行安全，而部落聯外道路本來就少，希望這次工程能夠徹底改善，解決問題。

賴盛為昨天帶領鄉公所人員及地方居民焚香祝禱，祈求道路改善工程順利圓滿。工程包括路面改善、擋土牆施作及設置防落石網，另外以植生掛網及地錨方式固定上邊坡，期盼徹底改善崩塌情況。