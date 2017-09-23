〈北部〉被騙42年 地主找蔣公「還我錢來！」

2017-09-23

當初為了移靈 未徵收即開路

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員郭麗華昨天陪同桃園區春日路地主們到桃園市政府陳情，呼籲市府將春日路（三民路到民生路段）納入小檜溪重劃。地主們憤怒地說，故總統蔣介石於一九七五年過世，當初為了移靈，政府連哄帶騙，只付了五％到十％訂金就把道路鋪好，還說隔年可以拿到徵收款，沒想到尾款等了四十二年還沒有著落。地主們也到市府大樓的蔣介石銅像前陳情，希望銅像顯靈救救他們。

春日路地主不滿政府使用不付錢

當年未拿到徵收款的約有六十多位地主，昨天有三十多位到市府陳情，地政局等單位也和郭麗華、地主代表開會。地主陳育德認為，同樣是重劃區內的民光東路、朝陽街，地主卻可選擇徵收或重劃，為何春日路要被排除在外？政府只想使用民地卻不想付錢，根本是流氓、無賴的心態，必要時會發動地主露宿春日路抗議。

李姓地主表示，當初政府連哄帶騙，希望他們先簽同意書鋪路，第二年會編列徵收費用，補償費用為公告現值十％，每坪才三百多元，他持分七坪多土地，只拿了二千多元補償費；前一陣子同樣持分的楊姓地主把土地賣掉，未料，地方稅務局認定已領補償費，七坪多土地必須繳納六十二萬餘元的土地增值稅，賣地還虧損四十萬元，叫地主情何以堪。

郭麗華說，重劃目的就是要取得未徵收公共設施保留地，以解決政府沒錢徵收問題，同樣在重劃區內的民光東路、朝陽街，地主卻可選擇徵收或重劃，春日路卻因為是既成道路被排除，沒有道理。

市長贊成納入重劃 研議解決方案

市長鄭文燦表示，他贊成納入重劃，畢竟春日路是省道，中央政府沒錢徵收，透過重劃是幫中央解套；另春日路四十多年來未徵收是事實，不能以民眾已拿了補償金為藉口課徵土地增值稅，目前已經請相關單位研議最佳解決方案，也開放容積移轉。

小檜溪暨埔子自辦市地重劃區於二○一四年六月四日核定細部計畫案，明訂重劃區的區域，東至南崁溪河川區域線、南至三民路二段北側道路境界線、西至民生路內側住宅區使用分區線、北至南崁溪河川區域線，但一之一號道路（春日路）、二之一號道路（民光東路）等兩條計畫道路排除在外；開發面積約三十九．九四公頃，未來公共設施用地面積十五．六九公頃，剩餘二十四．二五公頃為可建築土地。