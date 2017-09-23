〈北部〉聖嘉民路跑募款 三星公所捐10萬

2017-09-23

啟智中心籌服務基金

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉聖嘉民啟智中心慶祝成立三十週年，訂於十一月四日舉辦「白日夢公益路跑」，中心希望有一千五百人參加，目前僅四○六人報名，三星鄉公所號召三十名員工響應，並捐助十萬元當身心障礙者服務基金。

聖嘉民啟智中心由義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟創辦，是個照顧心智障礙者專責機構，民國九十四年搬到三星鄉大隱村現址，今年適逢三十週年慶，打算透過公益路跑，籌募七十萬元身障者服務基金。

公益路跑分成四十二公里越野組、二十二公里登山組、六公里健康組，每名選手附贈兩張園遊券，活動當天上午六點半從聖嘉民啟智中心起跑，行經附近的草湖玉尊宮、大同鄉寒溪村等地，最後返回起跑點，園區設園遊會攤位，並有表演節目。

已有30名員工報名響應

三星鄉長黃錫墉得知聖嘉民啟智中心正在籌措服務基金，決定拋磚引玉，昨天代表鄉公所捐贈十萬元，同時號召同仁參加路跑，已有三十人報名；黃錫墉說，聖嘉民是鄉內慈善服務機構，為照顧心智障礙者默默奉獻，請各界共襄盛舉，以行動力挺弱勢族群。

越野組、登山組、健康組路跑報名費，分別是九百五十元、九百元、六百五十元，其中的一百元作公益捐款，洽詢電話：03-9899650，詳情請上聖嘉民啟智中心官網查詢。