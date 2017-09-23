〈北部〉淡季拚觀光 花蓮7場馬拉松吸客

2017-09-23

下半年將改走運動風

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮暑期旅遊旺季剛結束，七、八月遊客人數高達二百萬人次，即日起至年底前，連七場路跑馬拉松、單車節、峽谷音樂節、觀光節及溫泉季等大型活動將接續登場；縣府觀光處代理處長彭偉族說，下半年度的觀光重點，就是擺在「運動風」、「藝文風」及「溫泉風」，盼能為花蓮觀光業績再衝紅盤！

花蓮十一處知名觀光遊憩區，今年暑期遊客人數合計二百一十萬人次，太魯閣國家公園榮登熱門排行版冠軍，東大門夜市則成功吸引近廿九萬人次光顧，替花蓮帶來上億觀光收入，讓旅宿及觀光、小吃業者暫露笑顏，強調上半年度業績安全下庄。

九月中旬後，全台進入旅遊淡季，花蓮縣旅宿、觀光及伴手禮業者，繼六月及八月至香港、新加坡參與當地旅展後，月初更配合政府推動「新南向政策」，遠赴馬來西亞進行觀光交流，下月底還要到台北世貿大樓參加國際旅展，盼能再創秋冬旅遊熱潮。

花蓮未來三個月內，將陸續迎接花蓮海洋馬拉松、深海總動員半程馬拉松、瑞穗鄉泛踏嬉泛舟鐵人三項（含路跑）、玉里跨越板塊路跑、太魯閣峽谷馬拉松、太平洋縱谷馬拉松及制霸洄瀾路跑賽等七場賽事，預計將有數萬名選手、眷屬湧入花蓮，致力朝運動觀光邁進。

縣府觀光處代理處長彭偉族說，下半年度的觀光重點，主要朝向「運動風」、「藝文風」及「溫泉風」規劃，年底前除有多場熱門路跑賽事外，全台獨有的太魯閣峽谷音樂節也將於十月廿八日登場，加上為期一個月的溫泉季，預計可再吸引百萬人潮。

入秋泡湯 配合溫泉專車

他強調，入秋後是泡湯季節，今年花蓮溫泉季預計十一月上路，並配合溫泉專車，方便遊客前往花蓮南區進行泡湯、美食之旅，另也開始籌備二○一七跨越二○一八的太平洋觀光節，暫定於花蓮市六期重劃區舉行全台眾所矚目的歌舞表演，並與花蓮觀光旅宿業者聯手合作，盼打開花蓮一年四季都好玩的觀光知名度。

山壁邊坡賽前清理 確保安全

由於本月九日中橫公路才剛發生落石砸死日籍單車騎士意外，即將於十一月四日開跑的太魯閣峽谷馬拉松，主辦單位花蓮縣體育會也密集與太魯閣國家公園管理處、公路總局、警方等單位，了解山壁邊坡岩層狀況，按照往例會於賽前進行步道刷坡工程，清除園區沖蝕溝浮石等崩塌土堆；若遇颱風或其他不可抗力的天災，則由大會以選手為考量，決定賽事是否如期舉行。