〈北部〉竹北代會主席林啟賢涉貪 機場攔人訊後聲押

2017-09-23

涉詐領代表會聘僱員薪水

〔記者廖雪茹、王駿杰／綜合報導〕新竹縣調查站偵辦國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢，涉嫌詐領代表會聘僱人員薪水貪瀆案，昨天一早前往桃園國際機場，將準備搭機飛往新加坡的林拘提，晚間經新竹地檢署檢察官訊問後，認為林啟賢嫌疑重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。

疑有逃亡、串證之虞

新竹地檢署主任檢察官林鳳師指出，本案由檢察官邱志平偵辦，據查，林啟賢涉嫌於民國一百零五年二至五月間，聘僱溫姓男子為代表會臨時員，兩人共謀詐取臨時員薪資，溫男實際上並未從事代表會臨時員職務，林啟賢卻指示他偽造上班簽到退紀錄，取信於代表會出納、會計，按月核發溫男薪資，再由溫男將全數薪資經人轉交給林啟賢，共計七萬餘元。

檢察官邱志平二十ㄧ日傳喚林啟賢與相關證人到場，訊問完畢後諭令溫男以三萬元交保，但林啟賢卻拒絕到案，反著手出境逃逸，所幸調查官及時在昨晨持拘票在桃園機場將他拘提到案。

林鳳師表示，檢察官訊問完畢後，認為林啟賢涉犯貪污治罪條例與偽造文書等罪嫌，嫌疑重大，且是七年有期徒刑以上的重罪，加上有逃亡、串證之虞，因此向法院聲請羈押。

縣調站指出，林啟賢初步坦承，確實未發薪給聘僱人員，但錢並非放進他私人口袋，而是另作用途。

林啟賢曾任一屆市民代表、連任兩屆主席，為竹北天后宮主任委員，也擔任竹北國際獅子會、青商會會長，地方關係深厚，因此他涉貪消息傳出，地方十分震驚，不少周邊人士為他打抱不平說，林因宗教聯誼活動，早就排定昨天要出國交流，不是涉案落跑。