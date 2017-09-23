〈北部〉市府標售中路、經國土地 底價總金額66.5億

2017-09-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局公告標售中路、經國重劃區抵費地，中路有十個標案、經國則是十五個標案，標售底價金額六十六．五億元，底價最高的是經國重劃區水汴頭卅二、卅七號土地，位於桃園區經國路旁，總面積一三二四坪，底價十二．六九億元，至於最貴的土地則落在水汴頭三號，每坪九十七．二萬元、直逼百萬元，此次標售無論總金額、單一標案金額及最貴土地，都創下桃園新高。

此次標售有廿五個標案，部分地號相連的土地，則合併成一個標案，因此，有卅四筆地號土地標售，地政局即日起至十月二日上午九點卅分止，受理民眾投標，二日上午十點在市府三樓三○一會議室開標，相關標售資料可至地政局區段徵收科、重劃科免費索取，亦可至桃園市地政資訊網下載。

標售的經國重劃區土地，為水汴頭段土地，其中有五筆為商業區，十筆為住宅區，商業區土地除水汴頭卅二、卅七號土地底價最高，其次是水汴頭二、三號土地，面積為六○九．五坪，每坪平均單價為八十九．八萬元，至於住宅區土地金額並不高，介於一千九百萬元至五千六百萬元之間，每坪平均單價在五十萬元左右。

中路重劃區的土地，分別是中路一段、中路二段、中路三段的土地，其中底價最高的是中路一段五號土地，總面積一一五五坪，底價六．二三億元，其次是中路二段二九五號土地，面積九三四坪，總價五．一九億元。