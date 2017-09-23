〈中部〉體驗身障者不便 坐輪椅、戴眼罩逛街

2017-09-23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕伊甸基金會與台中科技大學舉辦「無障礙生活節」，廿二日邀請台中科大學生、World Gym、台中市藥師公會組成的輪椅、視障、助行器體驗者上街頭，眾人坐上輪椅、戴上眼罩、扶著助行器走在人行道及馬路上，才知道多麼不方便，直說未來會「感同身受」，看到行動不便者會予以協助。

伊甸基金會的「無障礙生活節」台中場將在廿三、廿四日在台中科大舉辦，昨天伊甸特地邀請身障奧運健力國手林亞璇帶領近五十位由台中科大、World Gym、藥師公會等人率先體會，組成輪椅、視障、助行器體驗者上街頭，社會局主秘廖宗侯也到場參與，讓眾人親身體驗身障者行的不便。

眾人走在狹小的一中商圈，處處都是障礙，騎樓一堆路霸無法行走，路邊停放的汽機車又多，眾人只能走在馬路中央跟汽機車爭道，相當危險；眾人竟比一般人行走的時間多花了兩倍才到達目的地。

伊甸基金會認為「沒有障礙的人，只有障礙的環境」，四年前開始推出「無障礙生活節」，透過實際體驗的方式，瞭解身心障礙者及失能長者在生活上遭遇的困難。

昨天只是試體驗，正式活動今、明兩天在台中科大舉行，以樂園模式出現，有旋轉木馬、雲霄飛車，以及英雄特區、夢想劇場等，結合動態活動與靜態展示，分享「無障礙生活」的多元面向。