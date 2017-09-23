〈中部〉外埔河川耕地沒證明 承租難題可望解套

2017-09-23

〔記者張軒哲／台中報導〕外埔區土城、三崁、廍子里有不少農民在數十年前就開墾河川地，但在民國七十四年後，這些土地全部變為國有財產署的土地，因為沒有租約，無法取得相關證明，農民不能向政府承租使用。立法院副院長蔡其昌昨日邀集相關部門，協助農民解套，向國產署辦理承租。

國內各地皆有河川耕地爭議問題，蔡其昌為協助外埔農民，邀集財政部國有財產署中區分署長吳文貴、水利署第三河川局局長楊人傑、市府地政局、水利局及外埔區公所人員和土城、三崁、廍子里里長等人，召開協調會。

蔡其昌指出，在民國七十四年以前，農民辛苦開墾土地，但後來因為土地變更為國產署所有，農民沒有租約又無法取得證明，演變成形同佔有國產署的土地。這七、八年來，一直有農民陸續向他陳情，經過不斷的溝通、協調，也開了多次會議，總算找出法令與相關辦法，加上讓農民提出證明的管道也多了，可望解決外埔三里農民土地長期沒有租約的問題。

立法院副院長特助施志昌指出，如無法取得八十二年時任里長證明，改由現任里長出具證明，再由區公所依程序公告後，無人異議，公所出具公函供陳情人向國產署辦理承租。承租要點須符合八十二年七月廿一日前在地耕作，辦理租約後，可參加農保、災害農損現金補助、輔導轉作有補助。