〈中部〉機場人行道 導盲磚上赫見鐵欄杆

2017-09-23

防止機車直接騎上人行道

〔記者張軒哲／台中報導〕台中國際機場靠國內航線停車場的人行道，近期設置一組無障礙鐵欄杆，而且是設置在導盲磚上，但民眾摸不著頭緒，認為欄杆非常突兀，連明眼人通行都受影響，更遑論視障者，真是貽笑國際。台中機場指出，鐵欄杆是為了防止機車直接騎上人行道，維護旅客與行人安全而設置。

台中機場國內航線停車場的人行道緊鄰中航路，是行人往來密切的人行道，長期有機車騎士貪圖便利，直接將機車騎上人行道，直抵國內線航廈大門，危及旅客與行人安全。

擋機車還是擋人？民眾批設施突兀

陳姓民眾指出，二十日將車子停在國內線機場的停車場，徒步經過人行道，卻發現多了一組鐵欄杆擋路，感覺非常突兀，尤其旅客若是拖著行李箱也很不方便。不能為了阻擋不守規矩的機車，而影響行人權益，而且若有視障者沿著導盲磚行走，將無法順利通行。

機場：輪椅族也能通過 視障者有專人引導

台中機場主任張瑞澍表示，常有機車騎士違規騎上人行道，警察也不可能隨時在旁取締，這組無障礙鐵欄杆是參考多處無障礙相關設施才設置，輪椅族也能順利通過，希望能保障行人安全。

至於鐵欄杆是否會危害視障者通行安全，張瑞澍表示，因機場設有愛心服務鈴，會有專人引導視障者通行，不會讓視障者單獨走在人行道上。