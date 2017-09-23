〈中部〉重視弱勢 校長:要讓孩子感受到愛

2017-09-23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕九二八教師節將至，台中市昨天表揚優良教育人員，頒發師鐸獎、教育奉獻和資深教師等多獎項，有獲獎校長重視弱勢學童教育並擴至全校學生成立課後教學；有校長投身教職四十年，因材施教、快樂教學，熱情不減，立誓成為孩子的貴人；也有老師退而不休，全台跑透透致力推廣音樂教育。

鮑瑤鋒獲師鐸獎 支持弱勢孩子

獲得師鐸獎的大雅區六寶國小校長鮑瑤鋒從事教職卅五年，十五年校長生涯教過偏鄉、中型和大型學校，特別重視弱勢學生教育，最早在后里育英國小時，當地無公立幼兒園，看到幼童只能在廟旁活動中心上課，他四處奔走協助拆除老舊校舍，造就當地第一所公立幼兒園。

「小學階段很重要，更要讓弱勢的孩子在小學就感受到愛與支持！」鮑瑤鋒說後來轉任潭陽國小、六寶國小，除了讓弱勢學童成立課後照顧班，也擴大到全校學童，平日下課後加強課業輔導和體能活動，週六上午安排社團活動，讓孩子不用只上安親班，曾帶領潭陽國小獲得教學卓越獎二金一銀和兩次閱讀磐石獎。

黃進傳執教40年 盼做孩子的貴人

后里區七星國小校長黃進傳獲得四十年資深教師獎，六十歲的他一直樂於教學，五年前也曾面臨五五優退方案，因身邊同事、朋友都退休了而感到猶豫，但他覺得與學生在一起很快樂、充實，選擇繼續投入，他說，有緣教孩子是情份，希望能做孩子的貴人，在他們最需要時拉一把。黃進傳教育方式也與時俱進，發展多元教育和社團活動，培養孩子自信也激勵教師，為內埔國小發展書法、柔道、角力、薩克斯風等特色課程，今年調到較偏遠的七星國小，則要強化閱讀風氣，他說教學很快樂，要一路教到不能教。

郭焜照退而不休 推廣直笛校園走透透

音樂老師郭焜照教學卅一年，七年前退休，仍持續從事音樂推廣教育工作，成立直笛二人組，全台中小學走透透推廣，並義務擔任社團指導老師，也當街頭藝人。