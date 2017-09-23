〈中部〉水里溪水岸自行車道完工 吸車埕遊客

2017-09-23

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集支線鐵道串聯水里、集集等地，惟長期以來遊客多在集集市區與水里車埕旅遊，反觀水里市區雖在觀光軸線上，卻鮮少旅遊亮點，近期水里鄉公所與日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）合作，完成市區水里溪水岸自行車道，未來將串聯車埕遊憩區與水里市區，透過單車自由行打造慢活旅遊型態，盼吸引車埕遊客到水里市區，嘉惠地方觀光。

自火車站前到水雲橋 全長1.3公里

水里溪水岸自行車道長約一‧三公里，自火車站前民權、中正路口，一直到景觀橋樑水雲橋，並銜接既有車埕自行車道，過去溪邊的河灘地，已鋪設成單車道鋪面，沿路也種植灌木綠籬，藉此維持騎乘安全性，未來遊客可在市區租用單車，前往車埕或市區水岸旅行，欣賞清澈溪流貫穿市區的宜人景緻。

負責發包施作的日管處表示，水岸自行車道第一期工程經費約二千六百萬元，內容包括自行車道的闢建，沿途的綠草植栽，以及水雲橋的重新整修，近日工程已完工，正在辦理驗收。

後續還將完成自行車道與水雲橋的銜接，未來遊客除了能騎著單車暢遊水里溪外，還能更便利的抵達水雲橋，欣賞水里溪美景，日後自行車道則由公所養護，預計不久民眾就能騎乘體驗。

第二期工程 接往永興村水火同源

此外，第二期工程還將從水雲橋沿著堤頂路面接往永興村水火同源景點，並以補強道路鋪面方式增加行車舒適性，盼能趕在明年暑假水里玩水節前完成，讓遊客能及時體驗全線自行車道遊程。

水里鄉公所說，上述工程完工後，將能豐富單車旅遊的可看性，未來也會引進觀光體驗遊程，前往途經的三代同堂老樟樹、水火同源等景點，而水雲橋周邊的親水公園，也會規畫讓遊客除了單車旅遊外，也能有舒適的親水環境，盼陸續強化旅遊軟體配套，吸引遊客多在水里市區旅遊。