〈中部〉嘉市交通轉運中心 搶救招商困境

2017-09-23

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕位於嘉義市火車站後站的交通轉運中心，耗資二億六千萬元興建，民國一百年啟用後，由市府委託國光客運公司營運，前、後棟二樓公共空間長期閒置淪為蚊子館，市府日前同意國光客運變更為商業空間使用計畫案，國光客運正委託建築師規劃設計，希望增加逾百坪商業空間，經市府核定後引進商機，帶來新氣象。

市府交通觀光處交通行政科長盧家慧表示，轉運中心原設計的商業空間面積小且未連續，致招商困難，本案屬於促參案（促進民間參與公共建設），國光客運招商不順，不只是其營運利潤的損失，也是市庫收入損失，市府為帶動轉運中心商業活絡，同意增加商業空間。

盧家慧說，國光客運承攬轉運中心營運期間七年，契約至明年二月到期，屆時新的業者得標後，才會適用調整後的新增商業空間。

國光客運嘉義站站長謝連仲表示，前、後棟二樓招商長期乏人問津，多個舖位空蕩蕩，現僅「社團法人中華人之幼協會」承租後棟二樓一處轉角空間當辦公室，前棟二樓公共空間三十多坪，後棟二樓公共空間上百坪，已規劃將大部分變更作為商業空間使用。

謝連仲說，轉運中心位處鐵路後站，而非前站商圈鬧區，中心腹地小，加上嘉義縣公車部分路線未如預期進駐營運等因素，啟用後雖帶來一千六百九十五萬轉運人次，但離預期目標仍少二至三成。