〈中部〉樟湖用小花蔓澤蘭染布 令人驚艷

2017-09-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑樟湖社區近幾年推動農村再造發展藍染文創產業，利用山區特有植物大青、薯榔當染料，把令農民痛惡的「綠癌」小花蔓澤蘭也拿來當染料，作品令人驚艷，除在誠品書局上架，最近有企業主慕名訂製做為中秋禮物送員工。

小花蔓澤蘭是植物殺手，社區一棵百年茄苳險遭小花蔓澤蘭傷害，社區進一步推動「買一塊布．救一棵樹」的理念，把小花澤蘭拿來當染料，居民合力摘除小花蔓澤蘭清洗處理後當成染料，染出的顏色為淡黃色。

古坑樟湖社區這幾年積極推動藍染之旅，使用的染料都是來自社區就地取材不起眼、沒有經濟價值的植物，樟湖社區前理事長林啟顯指出，樟湖山區隨處可見大青（山藍）是天然的染劑，葉子是綠色但染出顏色是靛藍色，十分迷人，也是藍染的基礎色料。

薯榔在山區也是常見植物，也是染料之一，早年漁民、原住民會用來染棉麻編製的漁網，在山區一樣是沒有經濟價值作物，因為社區發展藍染再造其價值，由於收成後會遭蟲蛀，村民採收後切塊曬乾保存，當染料時泡水、刨絲，染出的顏色是赤褐色。

林啟顯指出，社區利用這幾種天然植物染料染布後，創作出許多文創商品，有筆袋、環保袋、圍巾、衣服等，其中筆袋可以放筆、名片，也可以放環保筷，與其他產品在誠品書店及其他文創市集展出，都深獲好評。

林啟顯說，日前有位知名企業家看到樟湖藍染筆袋相當喜歡，特別向社區訂製二百個送員工。

雲林好玩！ 部落客行銷旅遊

〔記者廖淑玲／雲林報導〕整合雲林特色農產業，部落客蔡慧君、林秀馨結合金湖休閒發展協會規劃主題農業遊程，昨天拜訪虎尾及土庫，推廣在地特產與人文文化，促進觀光。

金湖休閒發展協會經理蔡云姍指出，不甘心雲林在網路上被點評是不好玩的縣市，為了讓這些不會玩的遊客，也能發現雲林的真善美，以「雲遊山水掏金農遊趣」為主題爭取農委會計畫補助，整合沿海及虎尾、土庫等七個鄉鎮透過部落客的介紹報導，讓更多人了解雲林可以這樣旅遊。